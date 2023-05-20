В Москве на 25 улицах разместили временные велополосы

В 2023 году в столице планируется обустроить 70 км велополос, из них - 60 км во временной разметке

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Временные разметки для движения велосипедистов нанесли на 25 улицах в 14 районах столицы. Об этом сообщили в субботу в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На 25 улицах Москвы появилась временная велоинфраструктура - ездить на велосипеде или самокате стало удобнее в 14 районах. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что в этом году планируется обустроить 70 км велополос, из них - 60 км во временной разметке. Сейчас в столице доступно более 470 км велодорожек", - значится в публикации.

Там также сообщается, что в прошлом году велополосы были расширены, была проработана их непрерывность для связанности маршрутов. Кроме того, было добавлено больше траектории на перекрестках.