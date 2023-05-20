Еврейская община намерена восстановить синагоги в новых регионах России

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что община доставляет гуманитарные грузы, оказывает психологическую поддержку

ТОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Еврейская община РФ восстановит в новых регионах страны все разрушенные синагоги, сообщил ТАСС главный раввин России Берл Лазар.

"Точно будем все восстанавливать, нет никаких вопросов, уже идут акции. Но наша задача, чтобы там люди снова могли жить в мире и дружбе", - сказал он во время поездки в Томск, отвечая на вопрос о восстановлении и строительстве синагог в новых регионах.

Он добавил, что также община помогает населению Донбасса: доставляет гуманитарные грузы, оказывает психологическую поддержку.

Как сообщал ТАСС в апреле 2019 года президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, в общинах ДНР и ЛНР проживает более трех тысяч еврейских семей. По его словам, организация гуманитарной помощи иудейским общинам Донбасса началась почти сразу же после начала конфликта в 2014 году.