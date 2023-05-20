Квоту для обучения граждан Таджикистана в вузах РФ увеличили до 1 тыс.

Как сообщили в Россотрудничестве, эти места выделены на 2023-2024 учебный год

ДУШАНБЕ, 20 мая. /ТАСС/. Количество квотных мест для обучения граждан Таджикистана в российских вузах на 2023-2024 учебный год увеличено с 902 до 1 тыс. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"Руководством Россотрудничества по итогам встреч и консультаций с руководством Министерства образования Таджикистана, консультаций с российскими коллегами, с послом РФ в республике, а также в соответствии с пожеланием президента Таджикистана Эмомали Рахмона было принято решение о выделении дополнительных квотных мест Республике Таджикистан. Количество увеличено до 1 тыс. квот", - сообщил Шевцов, открывший в Душанбе Международную выставку-ярмарку "Российско-белорусское образование. Таджикистан".

Он уточнил, что эти места выделены на 2023-2024 учебный год, на который ранее было предусмотрено 902 места.

Квотная кампания по обучению в России проводится в Таджикистане в соответствии с постановлением, вышедшим в России в 2013 году. Кроме того, в республике действуют Российско-Таджикский (Славянский) университет, филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета "МЭИ". Всего в российских вузах учатся более 30 тыс. таджикских студентов.