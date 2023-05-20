20 мая, 11:15
Военная операция на Украине

Белгородские власти опровергли сообщения о попытке ДРГ прорваться на территорию региона

Оперативный штаб региона попросил жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации

ТАСС, 20 мая. Власти Белгородской области опровергли сообщения, появившиеся в субботу в Telegram-каналах о якобы попытке украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться 19 мая на территорию региона. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе области.

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"Информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности. По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Telegram-каналах сообщили о том, что диверсанты пытались прорваться в регион со стороны села Граны Харьковской области. Оперативный штаб попросил жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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