Полиция задержала несколько человек на митинге у гостиницы на востоке Грузии

Представители оппозиционных партий и их сторонники стали собираться у гостиницы после того, как телеканал сообщил, что в Грузии находятся родственники одного из министров РФ, которые приехали на свадьбу

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали несколько человек, пикетирующих одну из гостиниц в грузинском крае Кахети, где присутствуют гости из России. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержаны несколько человек. Заявление о точном количестве задержанных будет опубликовано позже. Естественно, они задержаны в административном порядке", - сказал источник.

Представители оппозиционных партий и их сторонники стали собираться у гостиницы в субботу утром после того, как накануне оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что в Грузии находятся родственники одного из министров РФ, которые приехали на свадьбу. У входа в гостиницу дежурят усиленные наряды полиции.

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал происходящее продолжением ксенофобской кампании против туристов из РФ, которую ведет грузинская оппозиция с февраля 2022 года. "На самом деле это четвертая волна ксенофобской кампании. Я вам напомню, что в прошлом году у них [оппозиции] были три попытки начать эту кампанию. Это началось после войны, после того как в Грузию из Российской Федерации прибыл определенный поток людей", - сказал в субботу Кобахидзе журналистам.

За последние несколько лет грузинская оппозиция не раз устраивала провокации в отношении граждан РФ. В первый раз это произошло в 2019 году, когда в Тбилиси прибыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов для участия в работе Межпарламентской ассамблеи православия. В апреле 2021 года гражданские активисты и представители грузинской оппозиции не дали российскому журналисту Владимиру Познеру отметить свой день рождения в Тбилиси.