Во Львовской области демонтировали еще один памятник советским солдатам

Днем ранее в регионе снесли два схожих монумента

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Памятник советским солдатам демонтирован в селе Заречье Стрыйского района Львовской области на западе Украины. Об этом в субботу сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующее фото.

В пятницу сообщалось, что в области снесли два схожих монумента.

Ранее на текущей неделе советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик сообщал, что в регионе демонтировано пять аналогичных монументов. 27 апреля в пресс-службе ОВА сообщили, что на территории Мостицкой территориальной общины убрали четыре советских памятника. 8 марта, по данным областных властей, в регионе снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвященных павшим в Великой Отечественной войне.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, девять памятников писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову и еще четыре - писателю Николаю Островскому. Также снесены более 20 памятников советским солдатам.