Литва отменила требование получать разрешения на въезд в погранзону с РФ и Белоруссией

Пограничная зона включает территорию 5 км от линии государственной границы вглубь страны

ВИЛЬНЮС, 20 мая. /ТАСС/. Власти Литвы отменили требование получать специальное разрешение на въезд в пограничную зону с Калининградской областью РФ и Белоруссией. Об этом в субботу сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"В связи с отмененным чрезвычайным положением и изменением правового регулирования въезда в пограничную зону разрешения на пребывание в такой зоне у границы с Российской Федерацией и Белоруссией отменяются", - говорится в сообщении.

Пограничная зона включает территорию 5 км от линии государственной границы вглубь страны. Разрешения больше не потребуются для посещения граничащих с Калининградской областью Вилкавишкского, Пагегяйского, Таурагского, Шакяйского, Шилутского, Юрбаркского районов и муниципалитета находящейся на Куршской косе Неринги.

Такой же порядок начинает действовать для Шальчининкского района, граничащего с Белоруссией.