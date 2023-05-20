Хайнань запустил серию культурных мероприятий по случаю китайского Дня туризма

Как сообщила газета "Наньго душибао", они будут проходить до конца мая

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань запустила серию культурно-развлекательных мероприятий в связи с национальным Днем туризма, который в Китае наступил 19 мая. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По сведениям издания, департамент культуры и туризма Хайнаня при содействии административных единиц региона опубликовал насыщенную программу. В ней представлен перечень важнейших событий, призванных стимулировать развитие местной туристической индустрии.

Мероприятия, как уточняется, будут проходить до конца мая. Одно из них совпало с китайским Днем влюбленных (20 мая), поэтому запланирована и романтическая программа. В частности, в административном центре Хайнаня - городе Хайкоу состоятся тематические акции, которые затронут различные аспекты жизни, и даже модные тренды в одежде.

Хайкоу, как отмечается, выступает в качестве "ключевого звена" по стимулированию развития туризма и будет координировать тематические события, которые состоятся в других населенных пунктах Хайнаня. В частности, речь идет о городе Вэньчан (северо-восток острова), где на берегу Южно-Китайского моря расположен один из четырех космодромов КНР, об уезде Чэнмай (северная часть), известном в стране как "земля долгожителей", в городе Учжишань (центр), окруженном горами и густыми лесами, в Цюнхае на восточном побережье, где ежегодно весной проходит Боаоский азиатский форум.

При проведении мероприятий власти планируют сфокусироваться на популяризации морского, аграрного, спортивного и научного туризма. Особым направлением будут кемпинг и частные путешествия на автомобилях вокруг острова, где за последние годы создана разветвленная сеть качественных дорог, проходящих через наиболее живописные места Хайнаня.

Кроме того, в уезде Линьгао и в Даньчжоу (север острова) запланирована насыщенная программа по развитию туризма с акцентом на нематериальное культурное наследие и экологичность. Город Ваньнин (юго-восточное побережье) уделит основное внимание сфере потребления, к мероприятиям присоединятся туристические объекты, гостиницы и рестораны. Предполагаются, что местный рынок существенно оживят многочисленные торговые акции.