Трамвай 1931 года впервые принял участие в параде ретротранспорта в Петербурге

За долгую службу на Петербургском трамвайно-механическом заводе он получил прозвище "Хозяин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейший в стране Петербургский международный парад ретротранспорта в восьмой раз состоялся в городе в субботу, передает корреспондент ТАСС. В проезде раритетов по центру Петербурга впервые принял участие трамвайный вагон МС-2 1931 года выпуска - за долгую службу на Петербургском трамвайно-механическом заводе он получил прозвище "Хозяин", а после реставрации занял место в музейной экспозиции городского электротранспорта.

Всего в парадном строю проехали 7 трамваев, 5 троллейбусов, 47 автобусов, 18 грузовых автомобилей, а также мотоциклы, легковые автомобили и спецтехника - в общей сложности 320 единиц транспорта.

Пробег колесной техники стартовал на Васильевском острове - оттуда через Дворцовый мост колонны проследовали на Невский проспект и далее на Инженерную улицу, где к ним присоединились ретротрамваи, в том числе вагон конки № 114 и трамвай военной эпохи МС-1. Центром притяжения для детей по традиции стал интерактивный экспонат - "Синий троллейбус" МТБ-82Д.

В колонне грузовиков проехал "краснокнижный" экземпляр МАЗ-500 1-й серии - такие можно отличить по радиаторной решетке в крупную клетку и фирменной заводской эмблеме с зубром. Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", машина некогда работала бортовым грузовиком в одном из автохозяйств Ленинграда, а после была переоборудована в автобусный тягач. Благодаря своей незаменимости этот МАЗ-500 проработал в Автобусном парке № 1 "Пассажиравтотранса" до начала 2010-х, а в этом году завершился его капитально-восстановительный ремонт - грузовику вернули первоначальный внешний вид.

Впервые вышел на парад и самосвал 1991 года выпуска на базе ЗИЛ-130 - грузовик и сегодня перевозит легкие опилки по внутренней территории Автобусного парка № 2. Для участия в заезде машине провели косметический ремонт.

Транспортный фестиваль

IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest проходит в Петербурге с 18 по 20 мая 2023 года. Помимо парада в городе прошли конкурсы профессионального мастерства водителей автобусов и трамваев, выставка инновационной техники, на которой свои новинки представили зарубежные и российские производители: "Камаз", МАЗ, "Волгабас", "Белкоммунмаш", "Трансмашхолдинг", "Автоваз", ПК "Транспортные системы" и другие.

Отдельный пункт программы - финал всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее". В заключительном этапе приняли участие около 30 ребят из 13 регионов РФ. "Все они - дети работников предприятий городского электрического транспорта, которые в своих конкурсных работах рассказали о транспортных трудовых династиях своей семьи", - отметили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс". За время фестиваля дети посетили Василеостровский трамвайный парк, троллейбусный парк № 1, автобусный парк № 3, Невский завод электрического транспорта имени Федора Пироцкого, а также проехали с ознакомительным туром по центру города.