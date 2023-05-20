20 мая, 13:28
Военная операция на Украине

Республиканский травмцентр в Донецке с начала года принял более 900 раненых

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

В медучреждении отметили, что после того, как украинские войска начали использовать дальнобойное натовское вооружение, характер ранений у пострадавших стал более сложный, также увеличилось число погибших

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Врачи Республиканского травматологического центра в Донецке ежедневно принимают десятки раненых с поле боя и мирных граждан, пострадавших от обстрелов ВСУ. С начала 2023 года помощь оказана более 900 раненым, сообщили ТАСС в медучреждении.

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"Наши врачи в круглосуточном режиме работают, принимают раненых как с передовой, так и мирных граждан, пострадавших от обстрелов ВСУ. Говорю каждому нашему сотруднику спасибо, что в такое тяжелое время остались верны своей профессии. В настоящее время около 100 раненых госпитализированы, среди них военные и мирные жители. Всего с начала года раненых мы приняли более 900 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после того, как ВСУ начали использовать дальнобойное натовское вооружение, характер ранений стал более сложный, увеличилось количество смертельных случаев.

"Раньше стреляли по окраинам города [Донецка] и, соответственно, пострадавших среди мирного населения было меньше. Теперь мы ежедневно наблюдаем прилеты по центру города. Украина вовсю использует против мирного населения запрещенное вооружение НАТО и, соответственно, количество не только пострадавших, но и погибших становится больше", - добавил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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