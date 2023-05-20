Справороссы отправили гуманитарный конвой с более 12 тоннами груза в новые регионы России

Партия также передала две машины своим региональным отделениям в Херсонской и Запорожской областях

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Политическая партия "Справедливая Россия - За правду" отправила гуманитарный конвой с более 12 тоннами груза в новые регионы России, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в рамках съезда мы отправляем очередной гуманитарный груз на освобожденные территории. Мы это делаем с 2014 года и будем продолжать. В этой партии более 12 тонн гуманитарного груза. Я хочу сказать слова благодарности моим коллегам из фракции в Госдуме, они на свои деньги купили большинство вещей [в этой партии груза]. Также были подключены другие региональные отделения", - заявил председатель партии Сергей Миронов.

Помимо отправки гуманитарного конвоя партия подарила две машины своим региональным отделениям в Херсонской и Запорожской областях.

Съезд партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходит в субботу в Подмосковье, в его программе - переизбрание председателя, сопредседателей и руководящих органов партии.