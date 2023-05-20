В Гааге сотни человек вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Киеву

Участники прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, сделав остановки у посольств России и Украины

ГААГА, 20 мая. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку мира и против поставок оружия Украине состоялась в субботу в Гааге. Сотни ее участников прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, сделав остановки у посольств России и Украины, а также возложив цветы к мемориалу, установленному у здания Международного суда ООН, которое здесь называют Дворцом мира.

"Очень много событий сейчас происходит вокруг России и Украины, распространяется много пропаганды, и нас хотят заставить поверить, что РФ в данной ситуации является злом, - отметила в беседе с ТАСС один из организаторов акции Хилда Слофстра, представляющая нидерландское отделение движения Worldwide Demonstration. - Но я так не думаю". "Вообще, неважно, кто в этой ситуации является злом, - добавила она. - Главное, что обычные люди при этом оказываются жертвами".

По словам Слофстры, движение Worldwide Demonstration было создано около трех лет назад. В настоящее время к нему присоединились несколько стран, в том числе Нидерланды. Акции проводятся раз в два-три месяца в различных городах и странах. До этого они состоялись, в частности, в Австрии, Бельгии, Германии. "Наша идея заключается в том, чтобы объединять людей, а не страны, потому что страны всегда управляются людьми, обладающими богатством и властью и действующими не в наших интересах, - подчеркнула Слофстра. - Мы хотим сказать нет войне по всему миру. И если мы объединим людей, то мы сможем заявить о себе. Потому что нас много, а их мало".

В демонстрации приняли участие и несколько российских соотечественников, в том числе с флагами РФ. "Мы выступаем за то, чтобы прекратилась поставка оружия [на Украину], которое дает возможность убивать людей, - заявила в беседе с ТАСС участница акции Наталья Кремлева. - В этом конфликте гибнут не только военные, но и мирные люди. А кто поставляет это оружие? Блок НАТО, в том числе и Нидерланды".