В Волынской области раскольники захватили храм канонической УПЦ

В Союзе православных журналистов подчеркнули, что сторонники ПЦУ пытались захватить этот храм с 2020 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно захватили Свято-Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Борочиче Волынской области на западе Украины. Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"В селе Борочиче Волынской области рейдеры ПЦУ подделали документы и отобрали храм у общины УПЦ", - говорится в сообщении Telegram-канала союза. По данным СПЖ, прихожане церкви не принимали участие в собрании, на котором якобы принималось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В объединении подчеркнули, что раскольники пытались захватить этот храм с 2020 года.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.