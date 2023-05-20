Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова

По словам Марка Варшавера, госпитализированному режиссеру стало "немножко легче"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Народному артисту РСФСР, режиссеру Глебу Панфилову, госпитализированному почти 10 дней назад с инсультом и пневмонией, стало "немножко легче". Об этом в субботу сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Завтра ему [Панфилову] исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше. Хотя доктора говорят, что ему уже стало немножко легче", - сообщил Варшавер.

Директор "Ленкома" пожелал Панфилову здоровья и назвал его "великим режиссером". "Вас любит публика, вас любят люди, которые видели ваши фильмы, ваши замечательные спектакли. Вы человек, создавший Инну Михайловну Чурикову. <…> Вы тот режиссер, который делает большое искусство", - добавил Варшавер, обращаясь к Панфилову.

Глеб Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.