В Южной Осетии более тысячи человек почтили память жертв Зарской трагедии 1992 года

Участники акции несли венки и цветы к памятнику "Скорбящая мать" на Зарской дороге, установленному на месте трагедии

ЦХИНВАЛ, 20 мая. /ТАСС/. Более тысячи жителей Южной Осетии пришли в субботу на траурную акцию к обелиску "Скорбящая мать", чтобы почтить память расстрелянных грузинскими вооруженными формированиями на дороге близ села Зар 36 югоосетинских беженцев.

Как передает корреспондент ТАСС, участники акции в память о погибших несли венки и цветы к памятнику "Скорбящая мать" на Зарской дороге, установленному на месте трагедии. Почтить память невинных жертв пришли более тысяч жителей республики, общественные и политические деятели, учащиеся школ, представители посольства России в Южной Осетии, а также руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым. В субботу утром в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале прошла поминальная служба.

"Трудно представить сколько трагедий пережил осетинский народ за последние три десятилетия. И сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых печальных и трагических страниц нашей истории - 20 мая 1992 года грузинские неофашисты расстреляли ни в чем не повинных женщин, детей и стариков, спасавшихся от ужасов войны. Каждый год в этот майский день мы с тяжелым сердцем поднимаемся к этому мемориалу, чтобы почтить их память", - сказал в ходе памятной акции Гаглоев. На Зарской дороге в ходе пятидневной войны в августе 2008 года у президента Южной Осетии погибли родители. Автомобиль, на котором они пытались выехать из осажденного Цхинвала, был расстрелян в упор грузинскими крупнокалиберными орудиями.

Президент отметил, что новейшая история преподнесла осетинскому народу много трагических уроков, которые нельзя забывать, чтобы последующим поколениям никогда больше не пришлось такое пережить. "Но к сожалению, сегодня история вновь повторяется, нацизм вновь поднял голову на Украине, где вместе с украинскими воюют и грузинские неофашисты, угрожая человечеству, и наши бойцы, наши добровольцы на Украине выполняют свой долг, чтобы ужасы фашисткой агрессии не повторились на нашей земле", - подчеркнул Гаглоев.

Расстрел осетинских беженцев на Зарской дороге произошел 20 мая 1992 года, когда на дороге через село Зар колонна беженцев из Южной Осетии была остановлена грузинскими вооруженными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети. В результате нападения погибли 36 человек, самому младшему из них было 7 лет. В календаре праздничных дней и памятных дат Республики Южная Осетия 20 мая обвялено Днем памяти и скорби.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами, абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.