Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по иску к Yves Rocher

По словам адвоката Уильяма Бурдона, рассматривается возможность оспаривания принятого судом решения

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Ренна подтвердил приговор нижестоящей инстанции, отклонившей иск Алексея Навального к французской компании Yves Rocher, которую он обвинял в клевете. Об этом сообщает в субботу агентство Agence France-Presse со ссылкой на адвоката россиянина Уильяма Бурдона.

"Это решение совершенно непонятно, сейчас серьезно рассматривается возможность его оспаривания", - сказал агентству Бурдон.

Первый иск Алексей и его брат Олег Навальный подали во Франции еще в 2019 году. Они обвиняли французского производителя косметики в "заведомо ложном доносе", посчитав, что руководство компании несправедливо обвинило их в мошеннических действиях в России, за что в 2014 году Замоскворецкий суд Москвы осудил Алексея Навального на 3,5 года заключения условно, его брата Олега - на 3,5 года колонии общего режима. Как пояснил их адвокат Бурдон, это дело рассматривалось во французском суде, так как "руководители российского Yves Rocher на процессе утверждали, что решение было принято в Париже".

После неоднократного нарушения условий отбывания наказания по делу Yves Rocher Навальный был объявлен в розыск. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима.

24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы Навальному по новому делу об оскорблении суда и мошенничестве. Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима, он признан виновным в мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию и оскорблении судьи. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.