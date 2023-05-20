В Черновицкой области раскольники из ПЦУ захватили храм Украинской православной церкви

Как рассказали в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, около 9 часов утра "штурмовая бригада" приехала в Рынгач, сломала церковную изгородь, разбила окна и вломилась в помещение храма

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Вознесенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области на западе Украины. Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"Вооруженная группа представителей ПЦУ захватила Свято-Вознесенский храм УПЦ в селе Рынгач Черновицкой области", - говорится в сообщении Telegram-канала союза.

В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ рассказали, что около 9 часов утра "штурмовая бригада" приехала в село, сломала церковную изгородь, разбила окна и вломилась в помещение храма.

"Штурмовой бригаде противостояли три человека, которые сегодня утром косили траву, убирали территорию, готовились к храмовому празднику. Это - священник отец Серафим, прихожанин и женщина - староста храма. Противостояние было недолгим", - информировали в Telegram-канале епархии.

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ избили настоятеля храма иерея Серафима Думитровича. По данным объединения, раскольники пытались отобрать данный храм у канонической церкви с 2019 года.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.