Самарская область доставила в Сватовский район ЛНР более 80 тонн гуманитарной помощи

В район также были доставлены почти 20 музыкальных инструментов для детской школы искусств

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Общественники Самарской области доставили в Сватовский район ЛНР более 80 тонн гуманитарной помощи и почти 20 музыкальных инструментов для детской школы искусств. Об этом ТАСС в субботу сообщили в администрации главы ЛНР.

"Выстраивание взаимодействия между общественниками Самарской области и Сватовского района ЛНР принесло первые результаты: благодаря взаимодействию общественников при помощи фонда "Звезда и Лира" была организована поставка в Сватово более 80 тонн гуманитарной помощи, 18 музыкальных инструментов для детской школы искусств", - сказал сотрудник администрации главы республики.

По его словам, Самарская область также активно участвует в организации помощи школам и ветеранам Великой Отечественной войны Сватовского района.

В прошлом году несколько субъектов РФ взял шефство над городами и районами ЛНР, при этом Сватовский район пока не курируется ни одним из них.