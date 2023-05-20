20 мая, 15:27

Родители погибших военных объявили бессрочную акцию у здания правительства Армении

Они требуют освободить Гаяне Акопян, которую арестовали по обвинению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 20 мая. /Корр. ТАСС /. Участники протеста, в котором принимают участие родители погибших во время 44-дневной войны, объявили бессрочную сидячую акцию у здания правительства Армении. Об этом журналистам в субботу заявил один из активистов.

"Мы решили провести бессрочную сидячую акцию у здания кабмина Армении. Мы требуем освободить Гаяне Акопян, которую арестовали по обвинению в похищении сына [премьер-министра Никола] Пашиняна", - заявил журналистам отец погибшего военного Гарик Галеян.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" в ответ на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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