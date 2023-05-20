В пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние позволяет скоро начать реабилитацию

После последней операции писатель уже стал присаживаться при помощи врачей, отметили в пресс-службе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Состояние писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

"После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации", - рассказали в пресс-службе.

В пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателю провели очередную операцию, он находится в сознании. Ранее писатель перенес два этапа операции на ногах.