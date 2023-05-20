20 мая, 15:25,
обновлено 20 мая, 15:46
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

В пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние позволяет скоро начать реабилитацию

Телеграм-канал прокуратуры Нижегородской области/ ТАСС
На месте подрыва автомобиля писателя Прилепина, 6 мая 2023 года
© Телеграм-канал прокуратуры Нижегородской области/ ТАСС

После последней операции писатель уже стал присаживаться при помощи врачей, отметили в пресс-службе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Состояние писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

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"После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации", - рассказали в пресс-службе.

В пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателю провели очередную операцию, он находится в сознании. Ранее писатель перенес два этапа операции на ногах. 

Теги:
РоссияПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
© Информационное агентство ТАСС
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