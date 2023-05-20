В центре Тбилиси проходит очередная акция против авиасообщения с Россией

Помимо гражданских активистов на акцию пришли оппозиционные политики

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Представители грузинской оппозиции и их сторонники вновь проводят в центре Тбилиси акцию против авиасообщения между Россией и Грузией. Прямой эфир с места событий ведут местные телеканалы.

На площади перед парламентом собираются граждане, некоторые держат в руках плакаты против возобновления авиасообщения. Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, свободно для движения автотранспорта. Помимо гражданских активистов здесь находятся также оппозиционные политики. Выступлений оппозиционеров с трибуны пока не было. На месте протеста присутствуют полиция.

В пятницу вечером перед парламентом прошла многочисленная акция, в ней участвовали несколько сотен человек. Протестующие требовали от грузинских властей отменить прямые рейсы с Россией. Акция завершилась мирно примерно в 23:00 по местному времени (22:00 мск)

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпании "Азимут" совершила в пятницу первый рейс по маршруту Москва - Тбилиси. В субботу грузинский перевозчик Georgian Airways приступил к осуществлению полетов между двумя странами рейсом из Тбилиси в Москву. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.