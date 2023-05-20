Жители Химок очистили от мусора пойму реки Сходни в рамках акции "Вода России"

В акции приняли участие свыше 300 человек, они собрали 4 контейнера мусора по 8 куб. м каждый

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 300 химчан приняли участие в уборке поймы реки Сходни в рамках всероссийской экологической акции "Вода России", об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа Химки.

"Московская область традиционно принимает в акции ["Вода России"] активное участие. 20 мая активисты собрались, чтобы очистить пойму реки Сходни в Химках. Акцию провели при поддержке Минприроды России и администрации Химок. В общей сложности в субботнике приняли участие более 300 химчан. Во время уборки они собрали 4 контейнера по 8 куб. м каждый: старые покрышки, пластиковый мусор и другие отходы, скопившиеся на берегу реки Сходня", - сказали в пресс-службе.

Всероссийская акция "Вода России" является одной из самых крупных экологических инициатив в стране. Субботники в рамках акции проходят уже десятый год. В 2023 году в мероприятии в Химках приняли участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев и министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Акцию в Химках приурочили ко Дню Волги. Река Сходня является левым притоком Москвы-реки, которая в свою очередь, впадает в Оку и далее несет свои воды к Волге.

"Масштабная экологическая акция "Вода России" по сути завершает серию весенних субботников, которые мы проводили в Химках, начиная с апреля. Сотни наших жителей сегодня присоединились к уборке", - привели в пресс-службе слова главы городского округа Дмитрия Волошина.