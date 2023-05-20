Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска

Минобороны пока не сообщало об освобождении города

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города Артемовска (украинское название - Бахмут).

"Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе как "неприступной крепостью". Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ - прим. ТАСС) - 20 мая уже дважды стало для нас особой датой. Бойцы ЧВК "Вагнер" проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр. Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска", - написал Пушилин в своем Telegram-канале в субботу.

Он добавил, что "надо идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населенные пункты ДНР".

Минобороны пока не сообщало об освобождении Артемовска.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.

Как сообщал ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин 18 апреля, украинские подразделения, оставляя западные окраины Артемовска, минируют и взрывают крупные объекты инфраструктуры. Одним из последних стал подрыв местного дома культуры и многоквартирных домов, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей, в том числе дети. Ранее Пушилин сообщал, что в городе практически нет целых зданий, все они повреждены или разрушены. Он добавлял, что Артемовск обязательно будет полностью восстановлен.