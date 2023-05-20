20 мая, 16:57

В ДНР намерены провести праздник выпускников "Алые паруса"

По словам председателя правительства республики Евгения Солнцева, для заканчивающих школу уже заказаны аттестаты и медали

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Власти ДНР планируют организовать праздник "Алые паруса" для выпускников школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Хочу сказать, что приближаются выпускные, мы планируем провести праздник "Алые паруса" для выпускников школ", - сказал он.

По его словам, для заканчивающих школу уже заказаны аттестаты и медали.

"В настоящий момент заказали аттестаты, заказали медали для наших детей. Всем хочу пожелать хороших выпускных экзаменов, хороших отметок и хорошего настроения", - добавил Солнцев. 

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