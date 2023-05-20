УПЦ намерена подать апелляцию на решение суда, открывающее дорогу к ее запрету

В канонической Украинской православной церкви указали на отсутствие каких-либо оснований для изменения названия религиозных организаций, относящихся к УПЦ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подаст апелляцию на решение суда, разрешившего принудительно переименовывать ее общины для определения ее связи с Русской православной церковью (РПЦ), что может стать основанием для запрета УПЦ. Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ, опубликованном в субботу на сайте церкви.

"Хотя 15 мая 2023 Киевский окружной административный суд отменил постановление суда от 22.04.2019 о запрете на проведение каких-либо регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в ЕГР (Едином государственном регистре - прим, ТАСС) относительно религиозных организаций УПЦ, по состоянию на сегодняшний день решение не набрало законной силы", - говорится в сообщении. "Учитывая противоправность судебного решения, в сроки, предусмотренные законодательством, будет подана соответствующая апелляционная жалоба", - заявляет юридический отдел УПЦ.

"Несмотря на это решение суда, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания для изменения названия религиозных организаций, относящихся к УПЦ", - говорится в комментарии юридического отдела церкви.

Юристы УПЦ отметили, что суд принимал решения с существенным нарушением норм материального и процессуального права. В частности, решение суда ссылается на экспертизу, проведенную специалистами Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров Украины. "Суд не обратил внимание на то, что экспертиза является религиоведческой, но не носит юридический характер", - подчеркнули в юридическом отделе УПЦ.

Киевский окружной административный суд 15 мая постановил, что каноническая УПЦ не разорвала связь с РПЦ и является ее частью, что может стать основанием для запрета УПЦ, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций. Таким образом суд отказал в удовлетворении иска к Министерству культуры Украины, который подали УПЦ и Почаевская лавра, один из самых известных монастырей канонической церкви. Кроме того, Киевский окружной административный суд отменил решение, вынесенное ранее Окружным административным судом Киева о приостановке действий властей по переименованию УПЦ. В то же время УПЦ имеет право оспорить решение суда в апелляционной инстанции.

Угроза принудительного переименования УПЦ

Суд рассматривал иск, который УПЦ и Почаевская лавра подали в 2019 году. В своем иске они требовали освободить каноническую церковь от выполнения требований украинского закона "О свободе совести и религиозных организациях" и приказа Министерства культуры Украины, которые обязывали УПЦ внести изменения в уставы и закрепить свою каноническую связь с РПЦ.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно им религиозные организации, центр которых находится в России, обязаны сообщать об этом в своем полном официальном названии. Фактически закон обязал Украинскую православную церковь изменить свое название на "Российскую православную церковь на Украине". В противном случае устав УПЦ утрачивает юридическую силу, что, как следствие, влечет приостановку всех действующих договоров на аренду храмов и других помещений, пользование землей и т. п.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Минкультуры подало на это решение апелляцию, однако 22 июля того же года Шестой апелляционный суд Киева отказал в ее удовлетворении.

В декабре 2022 года Окружной административный суд Киева, решения которого вызывали негативную реакцию украинских властей, был ликвидирован решением Верховной рады, вместо него был создан Киевский городской окружной административный суд.

Ситуация вокруг УПЦ

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен как в собственном уставе, так и в уставе РПЦ. Собор УПЦ, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, заявил, что утвердил "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Синод РПЦ после этого принял постановление, согласно которому решения собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и уставу РПЦ.

Правительство Украины 19 января внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении Русской православной церкви.