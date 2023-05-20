Глава оргкомитета форума "Диалог культур" считает, что связь РФ с миром нельзя прервать

По мнению Ашота Джазояна, проведение медиафорума с участием представителей 15 зарубежных стран наглядно это доказывает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Международный медиафорум "Диалог культур", участниками которого стали представители 15 зарубежных стран, наглядно доказывает, что связь между Россией и остальным миром невозможно прервать, а отмена российской культуры невозможна в принципе. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.

"Когда мы начали делать форум 17 лет назад, мы начинали при поддержке ЮНЕСКО, потом продолжали с ОБСЕ, сейчас делаем его при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда "Русский мир". И удивительная вещь - те, кто помогал раньше, отошли, а мы все равно продолжаем "Диалог". Отмена российской культуры просто невозможна, потому что связь между Россией и миром не прервать, диалог продолжается, и наш форум наглядно это доказывает", - сказал он.

В этом году форум имеет особенное значение, отметил Джазоян. "Времена сегодня тревожные, но приезд наших молодых коллег из 15 стран говорит о том, что диалог культур продолжается. Кроме того, на форум приехали ребята из новых регионов: Донбасса, Луганска, Херсона. Некоторые из них 14 лет не выезжали оттуда, но это ведь их культура, они должны быть интегрированы в евразийское пространство", - добавил он.

Среди тенденций, которые проявились на форуме в этом году, можно выделить повышенное внимание молодежи к другим людям и историям их жизней, считает Джазоян. "Молодые люди "вернулись" к человеку и его истории. Еще одна интересная вещь - я почувствовал, что приехали очень много молодых ребят. Самой юной участнице всего 14 лет. Да и сам форум стал более современным, технологичным", - заключил собеседник агентства.

XVII "Диалог культур" проводится в Санкт-Петербурге медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир" при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио и других.