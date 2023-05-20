В Белгородской области установили рекорд России на самую длинную эстафету рукопожатий

Участниками мероприятия стали 2 242 человека

ТАСС, 20 мая. Более 2,2 тыс. человек установили рекорд России, приняв участие в эстафете рукопожатий на первом фестивале народного творчества "Ямская карусель" в Губкине Белгородской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Значимым событием сегодняшнего дня стало установление рекорда России на самую длинную эстафету рукопожатий. Цепь людей, которая обняла наш пруд, состояла из 2 242 человек", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля выстроились вокруг городского пруда в Губкине и по очереди пожали друг другу руки, после чего сомкнули их в одну большую цепочку. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, фото- и видеофиксация проводилась работниками управления культуры в соответствии с требованиями фиксации рекорда. "Все материалы направлены в Москву вместе с заявкой. Через неделю должен прийти сертификат о занесении в реестр рекордов", - сказали в правительстве области.

По данным пресс-службы, фестиваль прошел в новой рекреационной зоне "Теплый Колодезь - зеленая долина Губкина" и совпал с торжественной презентацией данного объекта благоустройства.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля красочное шоу на воде с выступлением флайбордистов и лучших кавер-групп, а также файер-шоу, состоялись мастер-классы.

Новая рекреационная зона с амфитеатром была открыта в ноябре 2022 года на берегу ручья Теплый Колодезь по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Площадь благоустройства составила 6,45 га. На создание рекреационной зоны было направлено 218 млн рублей. Проект стал продолжением ранее реализованных проектов в Старом парке и на набережной городского пруда.