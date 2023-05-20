В Тбилиси несколько сотен жителей участвовали в шествии против авиасообщения с Россией

Протестующие начали шествие через два часа после начала акции у здания парламента

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Тбилиси в субботу приняли участие в шествии по центру столицы от здания парламента до площади Героев, требуя отменить прямое авиасообщение с Россией. Трансляцию акции ведут в прямом эфире местные телеканалы.

Протестующие начали шествие через два часа после начала акции у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Дойдя до площади Героев, расположенной примерно в 2,5 км, митингующие обошли кругом мемориал грузинским военнослужащим, погибшим в войнах за территориальную целостность страны. Полицейские сопровождают протестующих, однако не препятствуют их передвижению по проезжей части, лишь регулируют движение транспорта. Каких-либо провокаций нет.

Участники акции требуют от властей отменить прямые авиарейсы в Москву, а также освободить граждан, задержанных ранее в субботу в регионе Кахети, которые выступали против того, чтобы в одной из гостиниц находились граждане РФ, приехавшие на свадьбу и якобы являющиеся родственниками одного из российских министров. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что граждане РФ покинули республику и свадьба не состоится. По данным МВД, было задержано 16 человек.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" совершила в пятницу первый рейс по маршруту Москва - Тбилиси. В субботу грузинский перевозчик Georgian Airways приступил к осуществлению полетов из Тбилиси в Москву. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.