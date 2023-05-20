Экспедиция вокруг Азовского моря прибыла в Мариуполь к годовщине освобождения города

Участники экспедиции преодолели более 2 тыс. км

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Автомобильная экспедиция АНО "Россия - страна возможностей", посвященная пятилетию президентской платформы, прибыла в Мариуполь. Представители организации преодолели уже более 2 тыс. км вокруг Азовского моря, сообщил журналистам руководитель отдела реализации специальных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница.

"Мы в Мариуполе не случайно - ровно год назад была освобождена "Азовсталь", и мы рады поздравить жителей города с первой годовщиной освобождения. Платформа "Россия - страна возможностей" с автомобильной экспедицией стартовала из "Сенежа" - нашего образовательного центра в Подмосковье. Экспедиция едет по регионам РФ, общая протяженность маршрута более 2,8 тыс. км. Мы объехали вокруг Азовского моря, чтобы этой экспедицией показать единство людей, живущих в этих регионах. Мы заложили на дно Азовского моря камень, на котором написано, как отметил президент, "Азовское море - внутреннее море России", - сказал Варяница.

Он уточнил, что всего команда посетит 11 регионов. В четыре новых субъекта АНО "Россия - страна возможностей" прибыла, в частности, с гуманитарной миссией: привезла в библиотеки книги Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева, а также спортинвентарь и музыкальные инструменты в спортивные и музыкальные школы.

Завершится экспедиция 22 мая в день пятилетия с основания платформы. За это время участниками ее проектов стали 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран, а партнерами - более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ).

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года.