Пассажирский теплоход "Александр Свирский" потерял ход на Волге

Причиной стала неисправность дизель-генератора

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Александр Свирский", который совершал рейс по маршруту Москва - Тверь - Москва, потерял ход из-за неисправности дизель-генератора, сообщили в субботу в пресс-службе Росморречфлота. На борту находились 151 пассажир и 45 членов экипажа, пострадавших нет.

"По сообщению оперативного дежурного Росморречфлота, утром 20 мая на 210-м км реки Волги (Иваньковское водохранилище) из-за неисправности дизель-генератора потерял ход пассажирский теплоход "Александр Свирский". Судно, на борту которого находились 151 пассажир и 45 членов экипажа, совершал рейс Москва - Тверь - Москва. В 20:15 т/х "Юрий Никитин" начал буксировку аварийного судна в ближайший порт для высадки пассажиров. В 21:30 аварийное судно ошвартовано к причалу п. Конаково. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что безопасность судна "Александр Свирский", стоявшего на якоре, обеспечивал теплоход "Путейский-46". Пассажирам был выдан сухой паек.