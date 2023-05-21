Эксперт считает, что у жителей практически всех регионов России есть риск йододефицита

Директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева считает, что для решения проблемы в каждом регионе нужно разработать и внедрить программы профилактики йододефицитных заболеваний

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жители практически всех регионов РФ подвергаются риску развития у них йододефицитных заболеваний. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказала директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"В России практически нет регионов, где население потребляло бы достаточное количество йода с питанием и не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний", - сказала она.

По словам Мокрышевой, НМИЦ эндокринологии на протяжении многих десятилетий занимается проблемой дефицита йода, располагает собственными данными, включая крупномасштабные исследования национального уровня. Это позволяет компетентно констатировать, что практически вся территория РФ является йододефицитной, пояснила Мокрышева.

Чтобы решить эту проблему, в каждом регионе РФ нужно разработать и внедрить программы профилактики йододефицитных заболеваний. В 2022 году эксперты центра разработали и опубликовали проект типовой профилактической программы, который рекомендован для адаптации и внедрения на региональном уровне. По мнению Мокрышевой, также крайне важно принять федеральный закон "О профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода", подготовленный НМИЦ эндокринологии совместно с Минздравом России.