Лидеры приглашенных на саммит G7 стран почтили память жертв Хиросимы

Они посетили Музей мира и возложили венки к мемориалу жертвам ядерного удара

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Лидеры приглашенных на саммит Группы семи (G7) стран - Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи - в воскресенье посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Трансляция мероприятия ведется в пресс-центре саммита Группы семи (G7).

Они посетили Музей мира и возложили венки к мемориалу жертвам ядерного удара. Президента Украины Владимира Зеленского, который также прибыл в Хиросиму в субботу, с ними не было.

Лидеры "семерки", среди которых три ядерные державы (США, Великобритания, Франция), принимали участие в таком же мероприятии 19 мая, в первый день саммита в Хиросиме.

Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму и возложившим венок к мемориалу погибшим от ядерного удара. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.