Строительство кемеровского филиала РГИСИ планируют завершить в июне

Обучение студентов в новых помещениях предполагают начать в сентябре

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Строительство филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства - планируется завершить в июне. С 1 сентября в новых помещениях предполагается начать обучение студентов, сообщила ТАСС в воскресенье директор филиала Марина Межова.

"Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены в конце июня. 1 сентября мы уже рассчитываем начать обучение в новом помещении", - сказала Межова.

Учебный корпус площадью 15 тыс. кв. м будет включать в себя аудитории сценического искусства, ансамблевого вокала, сценического движения, спортзал со специальным покрытием для занятий сценическим боем, звукозаписывающую студию, в том числе для хора, библиотеку с киноархивом. Внутри также будет оборудован учебный театр с вращающейся на 360 градусов сценой на 255 зрительских мест. Возле учебного корпуса будет обустроен амфитеатр, а в шаговой доступности уже построено семиэтажное общежитие для иногородних студентов филиала РГИСИ.

Межова добавила, что в корпусе также будут кинопавильон и киноаудитория. "Это аудитории, где будут находиться режиссеры кино и телевидения, которые будут обучать студентов кинооператорству и кинорежиссуре", - добавила директор филиала.

Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, который строится в Кузбассе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплексы также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Кемеровский будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе столицы региона.