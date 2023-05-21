В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 19 градусов

Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура воздуха до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 17 до плюс 19 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 8 градусов. "Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах гроза", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер ожидается восточный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.