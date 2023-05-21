Лидеры Южной Кореи и Японии почтили память корейцев, погибших при бомбардировке Хиросимы

Совместное посещение мемориала подчеркивает приверженность сторон улучшению отношений, передает Yonhap

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида на полях саммита Группы семи впервые вместе посетили мемориал, посвященный корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки Хиросимы в конце Второй мировой войны. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap.

Памятник расположен в мемориальном парке Хиросимы, лидеров двух государств сопровождали их супруги. Президент Республики Корея впервые посетил это место, указывает Yonhap. Согласно данным Корейской ассоциации жертв атомной бомбардировки, около 50 тыс. корейцев пострадали во время ядерного удара по Хиросиме, из них 30 тыс. человек погибли. Множество жителей Корейского полуострова было привлечено к работам в Японии во время периода колониального господства, поясняет агентство.

Совместное посещение этого мемориала является беспрецедентным и подчеркивает приверженность сторон улучшению отношений, пишет Yonhap. В воскресенье Юн Сок Ёль и Фумио Кисида провели переговоры, которые стали третьими за два месяца.

В пятницу Юн Сок Ёль также встретился с корейцами, выжившими после авианалета на этот город 6 августа 1945 года.

О бомбардировках

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.