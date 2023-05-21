21 мая, 04:03
Паводок в Иркутской области

В Иркутской области жители села Ерема вернулись в свои дома после паводка

В населенном пункте подтопило 11 участков и 11 строений

ТАСС, 21 мая. Жители села Ерема Катангского района на севере Иркутской области вернулись в свои дома, которые были подтоплены из-за паводка.

Читайте также
На севере Иркутской области вода ушла с территории подтопленного села ПреображенкаГлава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки паводковой обстановки

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За сутки освободились от воды восемь жилых домов в селе Ерема. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

В селе Ерема было подтоплено 11 участков и 11 жилых домов, где проживает 21 человек. По данным МЧС, в населенном пункте подтопленными остаются три жилых дома, в которых проживают шесть человек. 

Теги:
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация