В Иркутской области жители села Ерема вернулись в свои дома после паводка

В населенном пункте подтопило 11 участков и 11 строений

ТАСС, 21 мая. Жители села Ерема Катангского района на севере Иркутской области вернулись в свои дома, которые были подтоплены из-за паводка.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За сутки освободились от воды восемь жилых домов в селе Ерема. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

В селе Ерема было подтоплено 11 участков и 11 жилых домов, где проживает 21 человек. По данным МЧС, в населенном пункте подтопленными остаются три жилых дома, в которых проживают шесть человек.