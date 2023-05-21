У здания правительства Армении продолжается акция в поддержку Гаяне Акопян

На площади находятся примерно 20 человек

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Группа сторонников Гаяне Акопян, которую накануне арестовали по обвинению в попытке похищения сына премьер-министра республики Никола Пашиняна Ашота, провела ночь у здания правительства страны, требуя освободить ее. Как сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места события, среди участников акции протеста в основном представители организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе.

"Мы провели ночь у здания правительства с требованием освободить Гаяне Акопян. Она не виновата, это политический заказ действующий власти, чтобы заставить нас замолчать. Останемся здесь, пока Гаяне находится под арестом", - заявил один из протестующих.

В настоящий момент на площади у здания правительства Армении находятся примерно 20 человек. Акция проходит мирно, попыток развернуть палатки ее участники не предпринимают. В этом районе дежурят несколько десятков сотрудников полиции. Действиям протестующих они не препятствуют.

В среду газета Armtimes.com, которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей" попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в машину, но тот позже смог сбежать. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения. В субботу суд в рамках данного дела арестовал на месяц Гаяне Акопян.