21 мая, 06:57

Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Глава государства отметил их вклад в развитие российской науки на Севере

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с их профессиональным праздником, подчеркнув, что они укрепляют научное присутствие России в полярных широтах.

"Отрадно, что нынешняя большая, сплоченная семья полярников бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников, укрепляет научное присутствие России в полярных широтах, деятельно участвует в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Президент отметил высочайшую компетентность и созидательный талант многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов и других работников полярного края. Путин подчеркнул, что благодаря этим качествам полярников были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, а также создана надежная база для решения стратегических задач развития.

День полярника был учрежден указом президента РФ в 2013 году и отмечается 21 мая. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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