В Москве в рамках проекта "Активный гражданин" реализовали почти 4 тыс. решений

В рамках проекта жители столицы выбрали названия 54 паркам и скверам, 50 улицам и бульварам, 29 станциям метро и вокзалам МЦД, а также цвет для Некрасовской линии на карте метро, заявил мэр Сергей Собянин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. решений по городским вопросам реализовали в Москве за девять лет работы проекта "Активный гражданин". Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За девять лет работы проект "Активный гражданин" объединил больше 6,4 млн москвичей. С помощью онлайн-платформы проводим голосования по важным городским вопросам. Больше 3 900 решений, принятых в проекте, уже реализованы", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что в рамках проекта жители столицы выбрали названия 54 паркам и скверам, 50 улицам и бульварам, 29 станциям метро и вокзалам МЦД, а также цвет для Некрасовской линии на карте метро. Помимо этого, на портале проходил выбор проектов реабилитации крупных природных парков: "Битцевский лес", "Кусково", "Щукинский парк", "Покровское-Стрешнево". Также на "Активном гражданине" москвичи принимали участие в составлении списков домов для программы реновации.