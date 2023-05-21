В Москве летучие мыши вышли из зимней спячки

Они не представляют опасности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Летучие мыши в Москве вышли из зимней спячки, в которой находились около шести-восьми месяцев. Они не представляют опасности, при этом жителям и гостям столицы не рекомендуется подходить близко и пытаться поймать животных, сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.

"В Москве летучие мыши пробуждаются, как правило, в мае. В это время становится тепло и появляется достаточно кормовой базы. На зиму они прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку обычно на шесть-восемь месяцев. В состоянии анабиоза частота их сердцебиения падает, количество вдохов сокращается, а температура тела понижается с 37-40 почти до 0 градусов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в Москве можно встретить шесть видов рукокрылых мышей. Самыми редкими считаются двухцветный кожан, обыкновенный или бурый ушан, а также лесной нетопырь.

Поясняется, что все летучие мыши в столице относятся к охраняемым животным. Опасаться их не стоит, но также не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, так как зверьки очень хрупкие - самое крупное рукокрылое на городских природных территориях в длину не превышает 6,5 см.

Москвичей также предупреждают, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать, пугать и причинять ей вред, а также брать животное голыми руками и кормить.

"Рукокрылых следует изолировать в комнате, надеть плотные перчатки, дождаться, когда мышь успокоится, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более одного сантиметра, выпустить на улицу, если погода теплая и мышь здорова. За помощью можно обратиться в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. В случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и показать ее врачу", - сообщается в материале.