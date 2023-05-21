Петр Кучеренко был выпускником и заведующим кафедрой вуза

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) выразил соболезнования в связи со смертью замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который являлся выпускником и заведующим кафедрой вуза.

"РУДН выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам в связи с кончиной выпускника университета, заведующего кафедрой, заместителя министра науки и высшего образования Петра Александровича Кучеренко", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Telegram-канале вуза.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти замминистра не удалось.