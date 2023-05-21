В Кишиневе проходит митинг в поддержку проевропейского курса правительства

Президент страны Майя Санду считает, что большинство людей поддерживают проевропейский курс

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Митинг "Европейская Молдова", организованный властями республики с целью продемонстрировать поддержку проевропейского курса со стороны населения, проходит в воскресенье на главной площади Кишинева. По оценкам корреспондента ТАСС, в мероприятии уже принимают участие несколько тысяч человек.

"Мы знаем, что большинство наших людей поддерживают проевропейский курс страны. Необходимо продемонстрировать это миру, чтобы в Брюсселе увидели поддержку этого курса, а процесс европейской интеграции двигался быстрее", - объяснила журналистам цель акции президент страны Майя Санду.

Летом 2022 года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в сообщество, чтобы поддержать правительства двух стран.

Демонстрация в Кишиневе началась с исполнения гимнов Молдавии и ЕС, ожидается обращение президента, а также главного гостя мероприятия - председателя Европейского парламента Роберты Метсолы. Как сообщала ранее Санду, на митинг приглашены все проевропейские партии, однако выступать со сцены их лидеры не смогут. Это сделано, чтобы не превратить собрание в мероприятие какой-то отдельной партии, чтобы на него собралось как можно больше людей, объяснила она.

На мероприятии предприняты усиленные меры безопасности. Полицейское оцепление установлено за несколько кварталов до площади. Людей, которые вызывают подозрение у сотрудников правопорядка, просят обходить центральную улицу. Участников митинга из регионов страны доставляют на автобусах ближе к центру города, откуда они организованными колоннами направляются на место. Организаторы предоставляют всем участникам питьевую воду и флаги Евросоюза.

Ситуация в стране

С февраля 2022 года в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, в рамках которого запрещены все массовые мероприятия. При этом в стране проходят многотысячные акции протеста оппозиции, которая обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Они выражают недовольство высоким уровнем инфляции, семикратным ростом тарифов на газ, а также конфронтацией проевропейского правительства с Москвой. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица, а Санду обвинила Россию в поддержке акций протеста.

Власти не решаются запретить массовые митинги оппозиции, однако полиция пытается им препятствовать, блокируя передвижение по городу, периодически разгоняя демонстрантов.

Вместе с тем для проевропейского митинга была расчищена главная площадь страны, где еще с новогодних праздников оставались киоски и аттракционы. Их размещение служило причиной запрета для доступа митингующей оппозиции в центр столицы.

В воскресенье параллельно правительственному митингу проводит массовую акцию в поддержку референдума о внешнеполитическом курсе оппозиционная партия "Шор". С такой инициативой она выступила после заявлений первых лиц Молдавии о необходимости выхода из СНГ и призывов вступить в НАТО. Акции оппозиции пройдут в Бельцах, Оргееве, а также в столице Гагаузской автономии городе Комрате, где недавно кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул объявлена победителем выборов главы региона.