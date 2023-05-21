Ледоход на Печоре достиг Нарьян-Мара

Это примерно на неделю раньше обычных сроков

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Ледоход на реке Печоре в Ненецком автономном округе (НАО) достиг Нарьян-Мара, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по НАО.

"По данным ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", голова ледохода развивается в районе о. Эйхерев (20 км ниже от города Нарьян-Мара)", - указано в сообщении.

В субботу вечером голова ледохода находилась в 6 км выше Нарьян-Мара.

По данным Севгидромета, это примерно на неделю раньше обычных сроков, в среднем ледоход на Печоре достигает Нарьян-Мара 27 мая.

В настоящее время затопленных территорий в НАО нет.