На Красной площади коммунисты приняли в пионеры московских школьников

Пионерские галстуки повязали глава коммунистов Геннадий Зюганов, а также депутаты фракции КПРФ в Госдуме и Мосгордуме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры, участие в ней приняли несколько тысяч школьников. Об этом в воскресенье сообщает корр. ТАСС.

Мероприятие приурочено ко дню Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, который отмечается 19 мая. В церемонии приняли участие школьники из Москвы, Московской области и регионов Центрального Федерального округа. Пионерские галстуки повязали глава коммунистов Геннадий Зюганов, а также депутаты фракции КПРФ в Госдуме и Мосгордуме.

"Друзья, сегодня главная площадь страны - Красная площадь - принимает пионеров, новый, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов. Я не просто приветствую вас от имени левопатриотических сил, но и благодарю и ваших родителей, и учителей, воспитателей, вожатых за то, что вы верны самым славным традициям великой советской эпохи", - обратился к новым пионерам Зюганов.

"Хочу напомнить, что пионеры с первых дней учились любить и защищать свою родину, более 200 млн человек воспитывались в пионерских и комсомольских отрядах. Сегодня наступила и ваша очередь послужить своей отчизне. <...> Еще раз хочу вас поздравить с этим славным днем и пожелать побед на жизненном пути", - заключил он.

В феврале 1922 года была создана первая Московская городская пионерская организация, а 19 мая на Всероссийской конференции Российского коммунистического союза комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов и их объединении во Всероссийскую детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". В 1924 году после смерти Владимира Ленина детская организация получила его имя. Пионерская организация была самой многочисленной из детских объединений Советского Союза - к 1980 году в ней состояли более 19 млн школьников. 1 октября 1990 года на Всесоюзном слете пионеров было объявлено о прекращении деятельности Всесоюзной пионерской организации им. Ленина.