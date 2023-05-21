В Минобрнауки заверили, что бюджетных мест в вузах хватит на всех с учетом льгот

На будущий учебный год их предусмотрено около 626 тыс.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 626 тыс. бюджетных мест предусмотрено в российских вузах на будущий учебный год, их хватит на всех с учетом льгот, а также квот для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех. С учетом беспрецедентного количества бюджетных мест - 626 тыс. Что касается особых преимуществ и льгот для участников СВО и их детей, мне кажется, не надо никому объяснять: это вполне объяснимо, заслуженно, логично и понятно. <…> Мы проводим сбалансированную государственную политику, направленную, с одной стороны, на предоставление необходимых льгот и преференций, с другой стороны, мы, конечно, помним, что бюджетных мест должно хватить всем", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент передачи опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин в воскресенье.

Фальков добавил, что в 2022 году по квоте для участников СВО и их семей в вузах училось менее 2 тыс. человек.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.