В Москве более 500 человек проехали по маршруту музейного ралли "Тур культур"

Мероприятие состоялось в рамках общегородской акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 500 человек повторили маршрут сотрудников музеев в ралли "Тур культур" в рамках московской акции "Ночь в музее". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

"Музеи столицы впервые объединились для организации увлекательного соревнования по своим экспозициям в рамках акции "Ночь в музее". 98 человек, представители музеев и постоянные участники ралли Gorkyclassic, приняли участие в ралли на ретроавтомобилях, посетили экспозиции каждого музея-участника и познакомились с ними поближе благодаря тематическому квесту. Также более 500 человек отправились на квест по следам музейного ралли "Тур культур" с помощью чат-бота на нашем сайте", - сказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что участие в ралли стало знаковым для Музея транспорта Москвы. "Мы впервые презентовали нашу раллийную команду, которая сегодня официально стала частью важного для музея сообщества коллекционеров и ценителей исторической техники, а в дальнейшем будет принимать участие в общегородских заездах", - сказала Бондаренко.

Музейное ралли "Тур Культур" состоялось в рамках общегородской акции "Ночь в музее". 21 экипаж ретроавтомобилей - постоянных участников ралли Gorkyclassic - вместе с сотрудниками музеев Москвы отправился в тур по музеям, где выполнял задания по экспозициям. В ралли приняли участие Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник "Царицыно" и Музей транспорта Москвы. Отправной точкой экипажей стал павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ, а финальной точкой маршрута - музей-заповедник "Царицыно", где состоялось дефиле машин-участников и награждение раллистов.

Об акции

Общегородская культурно-познавательная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, состоялась в столице в 17-й раз 20 мая. В выставочных пространствах, галереях, библиотеках, а также парках и театре было запланировано более 220 различных мероприятий.

Впервые акция "Ночь в музее" была проведена в Москве в ночь с 18 на 19 мая 2007 года, с 2008-го она стала ежегодной и проводится в третью субботу мая. В дальнейшем такой график проведения акции поддержали Минкультуры и все музеи России, в том числе при проведении всероссийской акции "Ночь музеев".