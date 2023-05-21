В Калмыкии до 24 мая объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

Порывы ветра могут достигнуть 22 м/с

ЭЛИСТА, 21 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/c, до среды. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение (сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра). По данным калмыцкого центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 23 мая на территории Калмыкии ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цветущих косточковых культур, отмечается в сообщении.