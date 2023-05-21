Полиция ФРГ ведет расследование после жалоб двух россиянок на симптомы отравления

По данным Welt am Sonntag, одна из пострадавших предположила, что, "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка"

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Берлина начали расследование после того, как от двух российских журналисток, которые в конце апреля принимали участие в мероприятии, организованном бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским в столице ФРГ, поступили жалобы на возникновение симптомов отравления. С таким утверждением выступила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на местную полицию.

"На основании имеющихся данных был начат процесс", - ответил представитель правоохранителей на запрос издания. Более подробную информацию Земельное управление уголовной полиции Берлина не предоставило, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее сообщалось, как пишет газета, что у двух участниц мероприятия якобы возникли проблемы со здоровьем. Утверждалось, что симптомы у одной из пострадавших могли проявиться еще до мероприятия, которое должно было состояться 29 и 30 апреля. Она, как указывает Welt am Sonntag, обратилась в берлинскую клинику Charité.

Второй пострадавшей, как отмечает издание, якобы является Наталья Арно, директор фонда "Свободная Россия", некоммерческой организации, базирующейся в США (внесен в список нежелательных организаций Минюстом РФ).

Арно, как утверждает газета, предположила, что, "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка".