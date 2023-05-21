Похищенных у берегов Габона моряков из Грузии освободили

В МИД Грузии сообщили, что они проходят медицинское обследование в Нигерии

ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Властям Грузии удалось освободить двух моряков, похищенных в начале мая с судна у берегов Габона. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении МИД Грузии.

"В результате усилий министерства иностранных дел, посольства Грузии в ЮАР и Агентства морского транспорта 21 мая удалось вызволить из плена грузинских моряков. Они проходят медицинское обследование в Нигерии, и состояние их здоровья удовлетворительное. Моряки в ближайшие дни вернутся на родину", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Агентство морского транспорта Грузии 2 мая сообщило, что с корабля, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона, были похищены трое моряков, двое из которых - граждане Грузии. Позже председатель Профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе сообщил, что третьим похищенным моряком был капитан корабля из РФ. Его дальнейшая судьба неизвестна.