Экоактивисты окрасили в черный цвет воду в фонтане Треви

Активисты утверждают, что таким образом они выступают за отказ от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на поверхности Земли

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Около 10 экоактивистов движения "Последнее поколение" (Ultima Generazione) совершили в Италии очередную акцию - в воскресенье они вылили в фонтан Треви в центре Рима черную краску, после чего вода окрасилась в соответствующий цвет. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, краска, окрасившая воду исторического фонтана, сделана на основе древесного угля. Активисты утверждают, что таким образом они выступают за отказ от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на поверхности Земли. Как пишет ANSA, активисты во время акции также упомянули северную область Эмилия-Романья, пострадавшую от ливней и наводнений.

В последнее время исторические памятники в Италии подвергаются нападениям со стороны экоактивистов, которые нередко обливают их краской во время своих акций. 1 апреля они вылили черную краску в фонтан "Баркачча" ("Лодочка") на площади Испании, а 6 мая - в Фонтан четырех рек на площади Навона.

Совмин Италии ранее в апреле на заседании одобрил законопроект, который ужесточает наказания за порчу архитектурных памятников: предусматриваются штрафы до €60 тыс., а также уголовное преследование. Кроме того, министр по делам культуры республики Дженнаро Санджулиано не исключал, что нападающих на исторические объекты могут заставить оплачивать их восстановление.

Строительство фонтана Треви началось в 1732 году архитектором Николой Сальви. Однако его история началась гораздо раньше - еще в Древнем Риме. До сих пор фонтан наполняет вода, поступающая по акведуку, построенному в 19 году до н. э. Первоначально проектом занимался прославленный зодчий Джованни Лоренцо Бернини в середине XVII века, но так и не закончил эту работу. Ровно 100 лет спустя папа римский Климент XII объявил конкурс на "фонтан, которого еще не видел Рим". Его сооружение заняло 30 лет. Скульптурная композиция посвящена стихии воды, главная фигура - "Океан", "укрощающий" водные потоки.